PICK SIX: Week Five Brings Big Scores & Close Finishes

Week Five of ABC6 "Pick Six", highlighting the top local high school football games from Rhode Island & Southern Massachusetts.
MIDDLETOWN 28, MT. HOPE 21
NORTH KINGSTOWN 41, COVENTRY 0
EAST GREENWICH 7, WEST WARWICK 19
NARRAGANSETT 13, LINCOLN 29
PONAGANSET 6, SMITHFIELD 44
EXETER/WEST GREENWICH 0, PCD/WHEELER/JUANITA SANCHEZ 13
PORTSMOUTH 39, ST. RAPHAEL 21
CRANSTON WEST 14, BISHOP HENDRICKEN 27
CUMBERLAND 19, LA SALLE 32
ROGERS 28, TOLMAN 14
SOUTH KINGSTOWN 16, EAST PROVIDENCE 7
FOXBORO 13, NORTH ATTLEBORO 14
CASE 30, SEEKONK 6
COYLE-CASSIDY 6, BISHOP STANG 0