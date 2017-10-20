PICK SIX: Top Teams In Rhode Island & Massachusetts Continue To Play Well As Playoffs Approach

By Nick Coit
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Highlights & scores from Week 7 of the high school football season in Rhode Island & Southern Massachusetts.
PORTSMOUTH 0, HENDRICKEN 28
LA SALLE 34, ROGERS 6
CRANSTON EAST 48, BARRINGTON 7
WOONSOCKET 0, CRANSTON WEST 35
CENTRAL 15, TOLMAN 12
SHEA 19, NORTH KINGSTOWN 28
EAST GREENWICH 14, MOUNT PLEASANT 8
EWG 13, WEST WARWICK 32
PONAGANSETT 22, NARRAGANSETT 52
MOUNT ST. CHARLES/NORTH SMITHFIELD 14, LINCOLN 49
BROCKTON 28, NEW BEDFORD 14
CANTON 13, NORTH ATTLEBORO 48
WAREHAM 28, SOMERSET/BERKLEY 21
TIVERTON 21, NORTH PROVIDENCE 20